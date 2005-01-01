Дрессировка собак с проблемным поведениeм - зоопсихолог





Помощь зоопсихолога - коррекция проблемного поведения домашних животных, в первую очередь собак и кошек, а также консультации по выбору породы, выбору лучшего щенка из помета и подбору племенных пар, а также содержанию, уходу, кормлению и разведению. Профессиональная дрессировка, воспитание и социализация собак.

Уникальная авторская методика решения любой проблемы с любой собакой!

Интерактивные онлайн-консультации по воспитанию, дрессировке и коррекции проблемного поведения по Интернету - через Skype, Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger.

«Счастье – это когда тебя понимают...»

– написал в сочинении Генка Шестопал,

один из героев фильма «Доживем до понедельника».

Будем счастливы – учимся понимать свою собаку и смотреть на мир её глазами!

Правильно понимать и управлять поведением четвероногого друга поможет Вам консультация зоопсихолога – профессионала в области поведения животных (стаж 44 года, ст. научный сотрудник, судья FCI по породам кавказская, среднеазиатская овчарка и тибетский мастиф, а также еще 15 пород II группы FCI). С нашей помощью Вы сможете справиться со всеми проблемами поведения Вашего любимца, такими как: агрессия к людям и животным, неуправляемость, нечистоплотность в доме, деструктивное поведение, трусость, боязнь хлопков и выстрелов, повышенная тревожность и нежелание оставаться в одиночестве, поедание несъедобных предметов и иными нестандартными проблемами.

Мы можем помочь практически всем собакам, чье поведение создает проблемы владельцам. Консультации проходят индивидуально, в домашних условиях, с выездом к Вам в удобное время, либо с помощью интерактивных онлайн занятий через интернет. Количество занятий определяется в зависимости от сложности проблемы, обычно достаточно одного визита. Если в дальнейшем у Вас возникнут вопросы, Вы всегда сможете позвонить и получить квалифицированную помощь по телефону +38(067)441-33-65 (Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger - Сергей Григорьевич. Киев) или по скайпу Skype: zoopsycholog на протяжении всей жизни Вашей собаки, как у семейного доктора.





У Вашей собаки проблемное поведение?



Она уже однажды рычала или пыталась укусить кого-либо?

Она бывает иногда непослушной или трудно контролируемой?

В доме случается нечистоплотное поведение?

Она бывает иногда назойливой или требовательной?

Она создает проблемы, когда ее оставляют одну – воет, грызет вещи или портит мебель?

Она вступает в конфликты с другими собаками?

Она ведет себя иногда беспокойно и нервно?

Может быть, она необычно сильно пуглива?

Вам часто приходится ругать или наказывать ее?

Вы считаете, что она все это делает Вам назло или в отместку?

Вы стали испытывать раздражение после прогулок или общения с ней?

Вы недовольны результатом дрессировки или полученные навыки почему-то «не работают»?

Вы хотите избежать ошибок в воспитании щенка или взрослой собаки?

Вы хотите продвинуться дальше в изучении поведения собаки?

Вы хотите скорректировать какое-либо поведение вашей собаки?

Вы хотите выстроить гармоничные отношения между собакой и всеми членами семьи?

Если Вы ответили «да» даже хотя бы на один из этих вопросов, заполните анкету и консультант-зоопсихолог свяжется с Вами для уточнения удобной даты и времени визита!





Социализация и коррекция проблемного поведения собак и воспитание щенков.





Решение проблем в поведении:

- деструктивное поведение (порча мебели, стен и других предметов интерьера, копание ям);

- назойливость или навязчивое поведение;

- попрошайничество и воровство;

- различные фобии (страх, пугливость, тревожность и нервозность, беспокойство и гиперактивность, боязнь шума, хлопков и выстрелов, поездок в транспорте, присутствия чужих людей и собак);

- агрессия к взрослым и детям, нападения на собак и кошек, агрессия страха, злобно-трусливое поведение;

- нечистоплотное поведение;

- лай и вой, когда собака остается одна;

- необязательность выполнения команд;

- копрофагия и извращенный аппетит (поедания отходов жизнедеятельности человека и животных, заглатывание камней и других несъедобных предметов, подбирание мусора и пищевых отходов с земли, валяние в отбросах и падали);

- неприятие косметических или гигиенических процедур и манипуляций.



Исключительно индивидуальные консультации и занятия с собаками всех пород - для любого возраста.



Профессиональная дрессировка собак:

- курс воспитания для щенков;

- курс послушания;

- курс для собак-компаньонов;

- курс "Собака в городе";

- курс социализации и коррекции проблемного поведения;

- общий курс дрессировки;

- защитная дрессировка.







Профессионал в области поведения животных, зоопсихолог с университетским образованием (стаж 44 года, ст. научный сотрудник, судья FCI по породам кавказская, среднеазиатская овчарка и тибетский мастиф, а также еще 15 пород II группы FCI) обучит Вас основам воспитания и мотивированной дрессировки собак; продемонстрирует, как избегать конфликтов, правильно реагировать, интерпретировать и корректировать поведение Вашего питомца; создаст гармонию и взаимопонимание между Вами и Вашей собакой.

Начальный курс дрессировки для щенков и молодых собак – формирование базового послушания и адекватного отношения ко всем членам семьи, социализация и адаптация к городским условиям.









Рекомендуем начинать дрессировочные занятия по воспитанию и послушанию с первого дня появления щенка в доме.

Наши консультации по обучению дрессировке и занятия со щенком проводятся только индивидуально у Вас дома, при этом нет необходимости в прогулках на улице, если у Вашего питомца еще нет прививок.

Мы обучим Вас основам воспитательной дрессировки щенка с набором необходимых команд - основных дрессировочных команд послушания:

- кличка;

- команды «сидеть», «лежать», «стоять», «ко мне», «рядом», «место»;

- запрещающие команды – «нельзя», «фу»;

- показ прикуса и подготовка к выставкам – ринговая подготовка (выставочный тренинг);

- формирование выдержки и спокойного отношения к прохожим, группам людей, детям, спортсменам, велосипедистам, к другим животным – кошкам, собакам, птицам, громким звукам и т.д.

- отучение от навязчивого поведения по отношению к Вам и Вашим гостям;

- отучение от деструктивного (разрушительного) поведения;

- отучение от взятия лакомства из рук постороннего;

- отучение попрошайничества, воровства, подбирания отбросов и пищевых отходов с земли;

- приучение к косметическим и гигиеническим процедурам, а также манипуляциям;

- приучение отдавать пищу, кости или игрушки без агрессии;

- приучение чистоплотности в доме и придомовой территории;

- приучение к наморднику (для всех пород, а не только для щенков служебных пород);

- приучение к лотку или пеленке для комнатных собак.

Гарантированный результат уже на первом занятии!

Воспитание щенка с первого дня создаст гармонию и взаимопонимание между всеми членами семьи и Вашей собакой – умной и воспитанной, общение с которой создаст хорошее настроение и только положительные эмоции!

Большинство серьезных проблем в поведении домашних животных легко предотвратить, если Вы знаете, как на них реагировать.





То, что собака не умеет говорить, еще не значит, что ее невозможно понять.





Звоните, постараюсь помочь:

тел. +38(067)441-33-65, Сергей Григорьевич. Киев.



Владельцам собак с проблемами в поведении, проживающим за пределами Украины, по электронной почте (при отсутствии Skype) отвечу только в крайнем случае - если речь идет об усыплении или вынужденном отказе от собаки.



О себе: Люблю и понимаю собак. Профессионально заниматься поведением животных начал с 1975 года в Лаборатории физической этологии Института зоологии НАН Украины, в дальнейшем – старший, ведущий научный сотрудник отдела биологических исследований НАНЦ МОН Украины.

В настоящее время – Vice-president, Zoopsychologist, Professional Dog Trainer and Judge, ICCL - International Cat Club of Lebanon - Lebanon, Вице-президент Всеукраинской общественной организации «Ассоциация зооветбизнеса и защитников животных «Зоосфера».

На курсах кинологов и дрессировщиков преподаю зоопсихологию.

Cудья FCI по породам кавказская, среднеазиатская овчарка и тибетский мастиф, а также еще 15 пород II группы FCI.

Обо мне и моей работе можно прочесть в ОЧЕРКАХ и просмотреть ВИДЕО на сайте:

1. "Психоаналитик для пуделя" - статья напечатана во Всеукраинском еженедельном деловом издании «Власть денег» №11, 2005 год.

2. "Что делать, если вас укусила собственная собака?" - статья напечатана в журнале «Зоодруг» №7, 2010 год.

3. "Наши бездомные животные. Беседа с зоопсихологом Сергеем Клочко об актуальных вопросах жизни бездомных животных" - интервью напечатано в журнале «Геосфера» №9-10, 2009 год.





Более подробно о мифах, заблуждениях и предрассудках в среде владельцев собак, кинологов, кинологических клубов, заводчиков, дрессировщиков и так называемых "психологов и тренеров собак" можно прочесть в моих интервью и комментариях в статьях:





Современный российский «зоопсихолог»





10 советов опытного человека







Собачья этика. «Я всегда говорю знакомым: относитесь к собаке по-собачьему — тогда она к вам отнесется по-человечески», — говорит один из пионеров отечественной зоопсихологии Сергей Клочко

Не делайте из собаки человека!

На помощь, Мухтар! Или что такое собака-защитник





А также в многочисленных телеинтервью, телепередачах и публикациях в прессе - размещены в разделе ВИДЕО, ССЫЛКИ и ОЧЕРКИ

В ОЧЕРКАХ я собрал полезные, с моей точки зрения, статьи для владельцев собак. В некоторых полужирным курсивом выделена информация, к которой нужно отнестись критически или с которой нельзя согласиться - частично или полностью!











