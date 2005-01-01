Дрессировка собак с проблемным поведениeм - зоопсихолог

Помощь зоопсихолога - коррекция проблемного поведения домашних животных, в первую очередь собак и кошек, а также консультации по выбору породы, выбору лучшего щенка из помета и подбору племенных пар, а также содержанию, уходу, кормлению и разведению. Профессиональная дрессировка, воспитание и социализация собак.
Уникальная авторская методика решения любой проблемы с любой собакой!
Интерактивные онлайн-консультации по воспитанию, дрессировке и коррекции проблемного поведения по Интернету - через Skype, Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger.
«Счастье – это когда тебя
понимают...»
–
написал в сочинении Генка Шестопал,
один из
героев фильма «Доживем до понедельника».
Будем счастливы – учимся понимать свою собаку и смотреть
на мир её глазами!
Правильно понимать и управлять поведением четвероногого
друга поможет Вам консультация зоопсихолога – профессионала в области поведения животных (стаж 44 года, ст. научный сотрудник, судья FCI по породам кавказская, среднеазиатская овчарка и тибетский мастиф, а также еще 15 пород II группы FCI). С нашей помощью Вы сможете справиться со всеми
проблемами поведения Вашего любимца, такими как: агрессия к людям и животным,
неуправляемость, нечистоплотность в доме, деструктивное поведение, трусость,
боязнь хлопков и выстрелов, повышенная тревожность и нежелание оставаться в
одиночестве, поедание несъедобных предметов и иными нестандартными проблемами.
Мы можем помочь практически всем
собакам, чье поведение создает проблемы владельцам. Консультации проходят индивидуально,
в домашних условиях, с выездом к Вам в удобное время, либо с помощью интерактивных онлайн занятий через интернет. Количество занятий
определяется в зависимости от сложности проблемы, обычно достаточно одного
визита. Если в дальнейшем у Вас возникнут вопросы, Вы всегда сможете позвонить и получить квалифицированную помощь по телефону +38(067)441-33-65 (Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger - Сергей Григорьевич. Киев) или по скайпу Skype: zoopsycholog на протяжении всей жизни Вашей собаки, как у семейного доктора.
У Вашей собаки проблемное поведение?
Она уже однажды рычала или пыталась укусить кого-либо?
Она бывает иногда непослушной или трудно контролируемой?
В доме случается нечистоплотное поведение?
Она бывает иногда назойливой или требовательной?
Она создает проблемы, когда ее оставляют одну – воет, грызет вещи или
портит мебель?
Она вступает в конфликты с другими собаками?
Она ведет себя иногда беспокойно и нервно?
Может быть, она необычно сильно пуглива?
Вам часто приходится ругать или наказывать ее?
Вы считаете, что она все это делает Вам назло или в отместку?
Вы стали испытывать раздражение после прогулок или общения с ней?
Вы недовольны результатом дрессировки или полученные навыки почему-то
«не работают»?
Вы хотите избежать ошибок в воспитании щенка или взрослой
собаки?
Вы хотите продвинуться дальше в изучении поведения собаки?
Вы хотите скорректировать какое-либо поведение вашей
собаки?
Вы хотите выстроить гармоничные отношения между собакой и
всеми членами семьи?
Если
Вы ответили «да» даже хотя бы на один из этих вопросов, заполните анкету и консультант-зоопсихолог свяжется
с Вами для уточнения удобной даты и времени визита!
Социализация и коррекция проблемного поведения собак и воспитание щенков.
Решение проблем в поведении:
- деструктивное поведение (порча мебели, стен и других предметов интерьера, копание ям);
- назойливость или навязчивое поведение;
- попрошайничество и воровство;
- различные фобии (страх, пугливость, тревожность и нервозность, беспокойство и гиперактивность, боязнь шума, хлопков и выстрелов, поездок в транспорте, присутствия чужих людей и собак);
- агрессия к взрослым и детям, нападения на собак и кошек, агрессия страха, злобно-трусливое поведение;
- нечистоплотное поведение;
- лай и вой, когда собака остается одна;
- необязательность выполнения команд;
- копрофагия и извращенный аппетит (поедания отходов жизнедеятельности человека и животных, заглатывание камней и других несъедобных предметов, подбирание мусора и пищевых отходов с земли, валяние в отбросах и падали);
- неприятие косметических или гигиенических процедур и манипуляций.
Исключительно индивидуальные консультации и занятия с собаками всех пород - для любого возраста.
Профессиональная дрессировка собак:
- курс воспитания для щенков;
- курс послушания;
- курс для собак-компаньонов;
- курс "Собака в городе";
- курс социализации и коррекции проблемного поведения;
- общий курс дрессировки;
- защитная дрессировка.
Профессионал в области поведения
животных,
зоопсихолог с университетским образованием (стаж 44 года, ст.
научный сотрудник, судья FCI по породам кавказская, среднеазиатская овчарка и тибетский мастиф, а также еще 15 пород II группы FCI) обучит Вас основам воспитания и мотивированной дрессировки собак; продемонстрирует, как избегать конфликтов, правильно реагировать, интерпретировать и корректировать поведение Вашего питомца; создаст гармонию и взаимопонимание между Вами и Вашей собакой.
Начальный курс дрессировки
для щенков и молодых собак – формирование базового послушания и адекватного отношения
ко всем членам семьи, социализация и адаптация к городским условиям.
Рекомендуем начинать дрессировочные занятия по воспитанию и
послушанию с первого дня появления щенка в доме.
Наши консультации по обучению дрессировке и занятия со
щенком проводятся только индивидуально у Вас дома, при этом нет необходимости в
прогулках на улице, если у Вашего питомца еще нет прививок.
Мы обучим Вас основам
воспитательной дрессировки щенка с набором необходимых команд - основных дрессировочных
команд послушания:
- кличка;
- команды «сидеть»,
«лежать», «стоять», «ко мне», «рядом», «место»;
- запрещающие команды
– «нельзя», «фу»;
- показ прикуса и
подготовка к выставкам – ринговая подготовка (выставочный тренинг);
- формирование
выдержки и спокойного отношения к прохожим, группам людей, детям, спортсменам, велосипедистам,
к другим животным – кошкам, собакам, птицам, громким звукам и т.д.
- отучение от
навязчивого поведения по отношению к Вам и Вашим гостям;
- отучение от деструктивного
(разрушительного) поведения;
- отучение от взятия лакомства
из рук постороннего;
- отучение попрошайничества,
воровства, подбирания отбросов и пищевых отходов с земли;
- приучение к
косметическим и гигиеническим процедурам, а также манипуляциям;
- приучение отдавать
пищу, кости или игрушки без агрессии;
- приучение чистоплотности
в доме и придомовой территории;
- приучение к
наморднику (для всех пород, а не только для щенков служебных пород);
- приучение к лотку
или пеленке для комнатных собак.
Гарантированный результат уже на первом занятии!
Воспитание щенка с первого дня создаст гармонию и
взаимопонимание между всеми членами семьи и Вашей собакой – умной и воспитанной,
общение с которой создаст хорошее настроение и только положительные эмоции!
Большинство серьезных проблем в поведении домашних животных легко
предотвратить, если Вы знаете, как на них реагировать.
То, что собака не
умеет говорить, еще не значит, что ее невозможно понять.
Звоните, постараюсь помочь:
тел. +38(067)441-33-65, Сергей Григорьевич. Киев.
Владельцам собак с проблемами в поведении, проживающим за пределами Украины, по электронной почте (при отсутствии Skype) отвечу только в крайнем случае - если речь идет об усыплении или вынужденном отказе от собаки.
О себе: Люблю и понимаю собак. Профессионально
заниматься поведением животных начал с 1975 года в Лаборатории физической
этологии Института зоологии НАН Украины, в дальнейшем – старший, ведущий научный сотрудник
отдела биологических исследований НАНЦ МОН Украины.
В
настоящее время – Vice-president, Zoopsychologist, Professional Dog Trainer and Judge, ICCL - International Cat Club of Lebanon - Lebanon, Вице-президент Всеукраинской общественной организации
«Ассоциация зооветбизнеса и защитников животных «Зоосфера».
На
курсах кинологов и дрессировщиков преподаю
зоопсихологию.
Cудья FCI по породам кавказская, среднеазиатская овчарка и тибетский мастиф, а также еще 15 пород II группы FCI.
Обо мне и моей работе можно прочесть в ОЧЕРКАХ и просмотреть ВИДЕО на сайте:
1. "Психоаналитик для пуделя" - статья напечатана во Всеукраинском еженедельном деловом издании «Власть денег» №11, 2005 год.
2. "Что делать, если вас укусила собственная собака?" -
статья напечатана в
журнале «Зоодруг» №7, 2010 год.
3. "Наши бездомные животные. Беседа с зоопсихологом Сергеем Клочко об актуальных вопросах жизни бездомных животных" - интервью напечатано в журнале
«Геосфера» №9-10, 2009 год.
Более подробно о мифах, заблуждениях и предрассудках в среде владельцев собак, кинологов, кинологических клубов, заводчиков, дрессировщиков и так называемых "психологов и тренеров собак" можно прочесть в моих интервью и комментариях в статьях:
Современный российский «зоопсихолог»
10 советов опытного человека
Собачья этика. «Я всегда говорю знакомым: относитесь к собаке по-собачьему — тогда она к вам отнесется по-человечески», — говорит один из пионеров отечественной зоопсихологии Сергей Клочко
Не делайте из собаки человека!
На помощь, Мухтар! Или что такое собака-защитник
А также в
многочисленных телеинтервью, телепередачах и публикациях в прессе - размещены в
разделе ВИДЕО, ССЫЛКИ и ОЧЕРКИ
В ОЧЕРКАХ я собрал полезные, с моей точки зрения, статьи для владельцев собак. В некоторых полужирным курсивом выделена информация, к которой нужно отнестись критически или с которой нельзя согласиться - частично или полностью!